Орден «Достык» вручили народному депутату Украины Ивану Кириленко

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Украине Дархан Калетаев вручил народному депутату Украины, члену партии «Батькивщина» Ивану Кириленко высокую государственную награду – орден «Достык» II-й степени за вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Украиной. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в Украине.

Принимая награду, И. Кириленко поблагодарил Президента РК Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его вклада в укрепление связей между двумя странами. Он особо отметил, что это большая честь, огромный аванс для него и всей большой «украинской команды», которая с теплотой относится к Казахстану и братскому казахскому народу.

При этом подчеркнул, что неоднократно посещая Казахстан, всегда восхищался успехами страны на основе инновационного пути развития.

По его словам, двигателем прогресса Казахстана являются новаторские и глубоко просчитанные идеи Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также его способность обеспечить их последовательную реализацию. Также он добавил, что на различных украинских «площадках» и «стенах» Верховной Рады ставит в пример модель современного Казахстана.

Народный депутат заверил, что и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего развития казахстанско-украинских отношений на основе дружбы и взаимного доверия.