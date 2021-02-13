Орден «Достык» вручили народному депутату Украины Ивану Кириленко
Принимая награду, И. Кириленко поблагодарил Президента РК Касым-Жомарта Токаева за высокую оценку его вклада в укрепление связей между двумя странами. Он особо отметил, что это большая честь, огромный аванс для него и всей большой «украинской команды», которая с теплотой относится к Казахстану и братскому казахскому народу.
При этом подчеркнул, что неоднократно посещая Казахстан, всегда восхищался успехами страны на основе инновационного пути развития.
По его словам, двигателем прогресса Казахстана являются новаторские и глубоко просчитанные идеи Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, а также его способность обеспечить их последовательную реализацию. Также он добавил, что на различных украинских «площадках» и «стенах» Верховной Рады ставит в пример модель современного Казахстана.
Народный депутат заверил, что и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего развития казахстанско-украинских отношений на основе дружбы и взаимного доверия.