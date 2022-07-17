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«Ордабасы» одержал первую победу в Кубке Казахстана
17 Июля 2022 23:13

«Ордабасы» одержал первую победу в Кубке Казахстана

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В матче второго тура Кубка Казахстана шымкентский «Ордабасы» дома сыграл с павлодарским «Аксу», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба коллектива выставили смешанные составы, у хозяев на поле вышли новички Максим Федин и Акмаль Бахтияров, первый и открыл счет с пенальти, который сам и заработал. Закрепил успех шымкентцев Карам Султанов, а ближе к перерыву удаление получил Еркебулан Тунгышбаев. Второй тайм превратился в формальность, команда Александра Седнева довела все до победы — 2:0.

Теперь у «Ордабасы» три очка, и он идет на третьем месте в квартете А, такой же показатель у «Атырау», лидирует алматинский «Кайрат» с шестью, а «Аксу» идет без набранных баллов.

«Ордабасы» — «Аксу» 2:0 (2:0)
Голы: Федин с пенальти 10 (1:0), Султанов 17 (2:0)
Удаление: Тунгышбаев 37.



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