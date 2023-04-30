Орбиту МКС готовят к запуску грузового корабля «Прогресс МС-23»

МОСКВА.КАЗИНФОРМ - Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля «Прогресс МС-23», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Роскосмос».

Двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда», были включены в 03:31 по московскому времени и проработали 716,8 секунды, выдав импульс величиной 1,12 м/с.

В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км.

За все время полета МКС проведены 338 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 186 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

Запуск корабля «Прогресс МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется 24 мая 2023 года.

На борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Вуди Хобурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.