Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Орбиту МКС готовят к запуску грузового корабля «Прогресс МС-23»

30 Апреля 2023, 09:02
Орбиту МКС готовят к запуску грузового корабля «Прогресс МС-23» Roscosmos

МОСКВА.КАЗИНФОРМ - Сегодня орбита Международной космической станции была скорректирована для обеспечения запуска грузового корабля «Прогресс МС-23», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Роскосмос».

Двигатели корабля «Прогресс МС-22», пристыкованного к российскому служебному модулю «Звезда», были включены в 03:31 по московскому времени и проработали 716,8 секунды, выдав импульс величиной 1,12 м/с.

В результате, по предварительным данным, средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,95 км и составила 417,12 км.

За все время полета МКС проведены 338 коррекций высоты ее орбиты, в том числе 186 — с помощью двигателей кораблей «Прогресс».

Запуск корабля «Прогресс МС-23» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Байконур планируется 24 мая 2023 года.

На борту МКС работает экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина, Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна, Вуди Хобурга, астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади.

Байконур   Космос  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Президент РК совершит рабочий визит в Россию
Президент РК совершит рабочий визит в Россию