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    19:46, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Оразбек Асылкулов победил автора громкой сенсации на малом ЧМ по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел свой второй бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 57 кг Асылкулов встретился с бразильцем Луисом Оливейрой, который на предыдущей стадии турнира сенсационно победил чемпиона мира из США Джамала Харви. Бой Асылкулова и Оливейры закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

    Таким образом, Оразбек Асылкулов одержал вторую победу и вышел в четвертьфинал малого чемпионата мира по боксу. Напомним, казахстанский боксер стартовал на турнире с победы раздельным решением судей над ирландцем Джудом Галлахером.

    Фото: sports.kz


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