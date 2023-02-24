Оразбек Асылкулов победил автора громкой сенсации на малом ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов провел свой второй бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 57 кг Асылкулов встретился с бразильцем Луисом Оливейрой, который на предыдущей стадии турнира сенсационно победил чемпиона мира из США Джамала Харви. Бой Асылкулова и Оливейры закончился победой казахстанца единогласным решением судей.

Таким образом, Оразбек Асылкулов одержал вторую победу и вышел в четвертьфинал малого чемпионата мира по боксу. Напомним, казахстанский боксер стартовал на турнире с победы раздельным решением судей над ирландцем Джудом Галлахером.

Фото: sports.kz