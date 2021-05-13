Ораза айт является праздником единения всех казахстанцев - Нурсултан Назарбаев
Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт
Уважаемые соотечественники!
От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза айт!
Пусть в каждый дом он принесёт добро, благосостояние и радость.
Ораза айт символизирует многовековые священные традиции ислама, призывая нас к миру и единству.
Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел – одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев.
Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия.
В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья!
Ораза айт қабыл болсын!