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    08:16, 13 Май 2021 | GMT +6

    Ораза айт является праздником единения всех казахстанцев - Нурсултан Назарбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

    Поздравление Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с праздником Ораза айт

    Уважаемые соотечественники!

    От всего сердца поздравляю вас с праздником Ораза айт!

    Пусть в каждый дом он принесёт добро, благосостояние и радость.

    Ораза айт символизирует многовековые священные традиции ислама, призывая нас к миру и единству.

    Милосердие, духовное очищение, свершение благих дел – одинаково близки людям всех национальностей и вероисповеданий. Эти ценности сплачивают народ Казахстана. Поэтому Ораза айт воистину является праздником единения всех казахстанцев.

    Призываю и дальше всемерно укреплять эти созидательные традиции, построенные на основе взаимоуважения и согласия.

    В светлый праздник Ораза айт желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, процветания и счастья!

    Ораза айт қабыл болсын!




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