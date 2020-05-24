Ораза айт празднуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Праздник разговения Ораза айт начался в Казахстане. Первый день праздника приходится на 24 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году Ораза айт будет отмечаться 24, 25, 26 мая, который следует сразу за великим для мусульман постом в месяц Рамазан. Рамазан в этом году в начался 24 апреля.

Традиция празднования дня разговения ведет свое начало с 624 года - со времен пророка Мухаммеда. В девятом месяце исламского календаря появились священные книги – Коран, священное писание Забур, а также Инжиль и Таурат.

В этот праздник люди обычно ходят друг к другу в гости, с хорошими пожеланиями поздравляют родных и близких словами «Айт қабыл болсын!». Ораза айт, знаменующий собой окончание поста, является праздником прощения и милосердия.

Однако с учетом сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, в этом году Ораза айт весь мир вынужден отмечать дома.

В Духовном управлении мусульман Казахстана заявляли, что Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны. Обычно айт намаз следует читать в мечетях. Как отметили в ДУМК, согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако, из-за карантинных мер, связанных с коронавирусом, теперь каждый человек может прочитать намаз в своем доме, совершая два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры.

Главный имам столицы также призвал мусульман праздновать Ораза айт дома.

Принято считать, что мусульмане всего мира после строгого поста получают вознаграждение от Всевышнего. В этот день принято радовать близких и родных, оказывать помощь нуждающимся и тем самым получать их довольство, так как это является благим делом.

Напомним, что священная ночь предопределения Қадір түні приходилась на ночь с 19 на 20 мая. Мечети Казахстана работают с 7 часов утра до 20 часов вечера.