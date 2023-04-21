Ораза айт отмечают казахстанцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Казахстане отмечают Ораза айт - один из важнейших мусульманских праздников, передает МИА «Казинформ».

Ораза айт или Ураза байрам известен также как Праздник разговения и Ид аль-Фитр. Отмечается он первые три дня месяца Шавваль в честь окончания поста священного месяца Рамазан. Известно, что Ораза айт был установлен Пророком Мухаммадом в 624 году.

Именно в этот день верующие всего мира поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!).

«Ораза айт – это время благословений и благодати, а также бесконечных вознаграждений. Об этом достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В Ночь могущества ангел Джибриль спускается на землю с группой ангелов. И они молятся за каждого раба Божьего, которого застанут в эту ночь в служении Аллаху. А в день праздника разговения (Ораза Айт) Аллах говорит ангелам: «О Мои ангелы, какая награда полагается тому, кто хорошо справился со своей работой?» Они скажут: «О наш Господь, такому человеку надо дать полную награду», - говорится в праздничном поздравлении главы ДУМК, Верховного муфтия Наурызбая кажы Таганулы.

Как подчеркнул Верховный муфтий, слово «Айт» означает «празднование», «разделение радости», «отвечать взаимностью».

«Ораза айт – это праздник, пробуждающий человека к милости, благодеянию и довольству. Бесчисленное количество вознаграждений ожидает тех, кто что осчастливит свою семью, близких, нуждающихся в помощи, окажет поддержку и помощь престарелым и сиротам, людям с ограниченными возможностями в день Ораза Айт. Как сказал Достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), лучшее дело после обязанных деяний – это доставить радость сердцу мусульманина. Делая других счастливыми, человек сам будет счастлив. Всевышний Аллах сказал: «...Они постились ради Меня, и Я воздам за это, с Моим дозволением разговляются, пусть они пребудут в радости...». Пусть Всевышний приумножит радость мусульман и дарует счастье в обоих мирах! Пусть будет благословенным Ораза Айт! Желаю каждой семье счастья, благополучия, единства и согласия! Пусть Всевышний Аллах дарует благополучие до следующего Рамазана! Пусть Всевышний дарует благоденствие и процветание нашему народу!» - сказал Наурызбай кажы Таганулы.

В день праздника считается благом встать рано утром, одеться нарядно и совершить айт-намаз. Также является сунной Пророка (пусть благословит его Аллах и приветствует) перед посещением мечети на айт-намаз попробовать курму. В этот день необходимо поздравить всех знакомых, братьев по вере, представителей других наций с этим общим благословенным праздником.

Ораза айт - это семейный праздник. Также желательно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей, быть приветливыми со всеми, а также быть причастным к общей радости по случаю праздника.

В этом году месяц Рамазан начался 23 марта и завершился 20 апреля. Ночь с 17 на 18 апреля – ночь Ляйлятуль-кадр. 21 апреля – праздник Ораза айт.

Праздничные айт намазы сегодня пройдут во всех мечетях. Ранее Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало время совершения айт намаза по городам страны.

Напомним, 2023 год объявлен ДУМК Годом ислама и благополучного общества. В его рамках будет проведен ряд важных мероприятий. Также планируется реализация проектов, направленных на обновление национального самосознания и повышение авторитета традиционного ислама.

Ислам - самая распространённая религия среди верующих казахстанцев. Основное направление - суннизм, мазхаб - ханафитский.

В большинстве мусульманских стран день празднования Ораза айта считается выходным и запрещено работать. В Казахстане, согласно статье 96 Трудового кодекса, выходным обозначен первый день Курбан айта, который в 2023 году выпадает на 28 июня.