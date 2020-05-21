НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление в связи с празднованием Ораза айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДУМК, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны.

«Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры», - отметили в ДУМК.

Отметим, Ораза айт приходится на 24 мая. Священный месяц Рамазан начался 24 апреля.