Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Ораза айт намаз не будут проводить в мечетях Казахстана  - ДУМК

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Мая 2020, 22:02
Ораза айт намаз не будут проводить в мечетях Казахстана  - ДУМК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Духовном управлении мусульман Казахстана сделали заявление в связи с празднованием Ораза айта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДУМК, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны.

«Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры», - отметили в ДУМК.

Отметим, Ораза айт приходится на 24 мая. Священный месяц Рамазан начался 24 апреля.


Религия   Общество   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
В селах Карагандинской области отремонтируют дороги
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Вооруженный кортеж, дворец и миллиардеры: Как прошла свадьба принца Иордании
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Выпускники школ устроили экстремальную езду по Атырау
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Скончался еще один пострадавший в аварии педагог из Уральска
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Александр Недовесов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Три человека погибли в ДТП в Актюбинской области
Лионель Месси покидает ПСЖ
Лионель Месси покидает ПСЖ
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
Штормовое предупреждение в 13 регионах страны объявили синоптики
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок
12 тысяч выпускников жамбылских школ услышали последний звонок