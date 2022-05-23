23 Мая 2022 14:28

Ораз Жандосов стал внештатным советником министра цифрового развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ораз Жандосов стал внешатным советником министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина. Об этом глава ведомства сообщил в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Как отметил Багдат Мусин, министерство должно тесно работать с общественниками по разным экономическим сферам, и иногда для принятия важного решения необходимо опираться на опыт, и есть люди с большим опытом, к которым можно обратиться в любое время суток за консультацией.

Одним из таких профессионалов, по его словам, является Ораз Алиевич Жандосов, с которым, как сообщил глава ведомства, он знаком еще со времен работы в Казпочте.

«В то время он работал независимым директором, и они вместе с Еленой Леонидовной Бахмутовой, на тот момент председателем Совета директоров, очень многое дали мне в плане опыта и корректировали мои действия как председателя правления. У нас сформировалась очень грамотная система корпоративного управления, которую хочу внедрить и здесь, в МЦРИАП. Поэтому я пригласил Ораза Алиевича в качестве внештатного советника, который будет консультировать меня», - пояснил свое решение глава ведомства.

Министр также отметил , что в современном мире цифровизация пронизывает все отрасли и сферы. Надо анализировать каждую отрасль и понимать сколько данных собирается в этой отрасли в цифровом виде. А сколько ещё необходимо структурировать? Это и есть основной камень преткновения перехода к data driven government.

«Например, по геологии - есть ли в цифровом виде информация? Вроде тонны отсканированный бумаги есть, но эти отсканированные картинки сложно интерпретировать, поэтому нужна база данных с множеством полей, где все данные по геологии будут «разложены по полочкам». Такую работу необходимо провести по каждой сфере, декомпозировать ее и работать над выстраиванием правильных процессов, которые будут порождать актуальные данные», - выразил свое мнение министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.