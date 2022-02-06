+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях

6 Февраля 2022 21:04
Поделиться:
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Жамбылской и Алматинской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Антитеррористического центра РК.

Новости по теме
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий «Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы Угоны участились, а количество краж из автомобилей снизилось в Нур-Султане

«Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о стабилизации ситуации в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.

Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00:00 часов 7 февраля отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей.

Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.

Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей за понимание и проявленную гражданскую ответственность», - говорится в сообщении центра.

Ранее сообщалось о том, что «оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы.

Напомним, что с 26 января 2022 года режим антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности прекратили в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Жамбылская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Силовые структуры   #КНБ РК   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Январские события: появилось новое видео задержания авто с оружием
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы
Угоны участились, а количество краж из автомобилей снизилось в Нур-Султане
Популярное
1 Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
2 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
3 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
4 В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
5 Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
6 4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Эпидситуация по КВИ, визит Президента в столицу Китая, Олимпиада-2022, расследование январских событий - обзор недели в Казахстане
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Коронавирус в Казахстане: еще один регион перешел в «зеленую» зону
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
В пяти городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 6 февраля
Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
4826 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив