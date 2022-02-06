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«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы

6 Февраля 2022 17:48
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«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы отменяют «оранжевый» уровень террористической опасности. Об этом сообщили оперативный штаб города по борьбе с терроризмом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом сообщил о стабилизации ситуации в городе Алматы.

«Согласно принятому руководителем штаба решению на территории мегаполиса с 00.00 часов 7 февраля текущего года отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической опасности. Специальные и правоохранительные органы продолжат несение усиленного варианта службы.

Благодарим всех жителей города за понимание и проявленную гражданскую ответственность», - говорится в информации Алматинского городского оперативного штаба по борьбе с терроризмом.

Напомним, что с 26 января 2022 года режим антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности прекратили в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы.

С 00.00 часов 26 января в городе Балхаше Карагандинской области и Северо-Казахстанской области отменили умеренный «желтый» уровень террористической опасности.

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Автор:

Акбота Кузекбай

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