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Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Августа 2022, 02:43
Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары продлили в Москве

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Оранжевый уровень погодной опасности продлен в Москве до 23 августа из-за жаркой погоды, сообщается на сайте Гидрометцентра России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 12 часов 23 августа», - говорится в опубликованном сообщении.

По данным синоптиков, на период действия предупреждения в городе ожидается до 33 градусов жары.

Оранжевый уровень является третьим уровнем погодной опасности. При таком уровне имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.


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