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Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в ряде регионов КНР
27 Июля 2022 10:11

Оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары объявлен в ряде регионов КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Государственный метеорологический центр Китая объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары в ряде регионов КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным синоптиков, в среду, 27 июля в большинстве районов южного Китая и Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР температура превысит 35 градусов Цельсия.

Ведомство отмечает, что в провинциях Чжэцзян, Цзянси, Хунань, а также в СУАР столбик термометра может преодолеть отметку 40 градусов Цельсия. Ожидается, что аномальная жара продлится в стране, как минимум, семь дней.

В понедельник, 25 июля температура в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) достигла 42,4 градуса. В этой связи, в китайском мегаполисе введен наивысший, красный уровень температурной угрозы. По прогнозам, местных синоптиков аномальная жара в Гуанчжоу продлится до 31 июля, тем самым продолжительность жары составит 23 дня, что станет самым длительным периодом высокой температуры с 1951 года.

Китайские синоптики из-за ожидаемой жары рекомендовали жителям этих регионов Китая сократить физические нагрузки и время нахождения на улице.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений населения о стихийных бедствиях, которая включает синий, желтый, оранжевый и красный цвета.

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