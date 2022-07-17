17 Июля 2022 22:50

«Оранжевый» уровень опасности присвоен из-за жары 38 регионам Франции

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Пожарные на юго-западе Франции, в регионе Жиронда, борются с двумя лесными пожарами, которые со вторника поглотили более 10 тыс. гектаров, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным французских СМИ , п ожарные во Франции усиленно борются с лесными пожарами, которые с начала недели уничтожили тысячи гектаров земли. Рядом с г . Аркашон на юго-западе Франции пожарные тушат два крупных лесны х пожара, бушующих на площади б олее 10 тыс. гектаров.

«Это геркулесова работа», - говорит в интервью « France24» подполковник пожарно-спасательной службы Оливье Шаватт . - В регионе з адействован о 1200 пожарных и пять самолетов. В субботу были отданы дополнительные приказы об эвакуации нескольких сотен жителей«.

«Во Франции все еще продолжается несколько пожаров . Я внимательно слежу за спасательными операциями. В Жиронде эвакуированы тысячи людей. Наши пожарные мужественно борются с огнем. В Буш-дю-Рон зафиксирован пожар», - написал в Twitter министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

Со вторника более 14 тыс. местных жителей и туристов были вынуждены покинуть свои места жительства. Д ля приема эвакуированных создали семь аварийных убежищ.

Метеорологическая служба Франции прогнозирует температуру до 41 градуса по Цельсию в некоторых частях южной Франции в воскресенье, а также до 35 на северо-западе, а в понедельник ожидаются новые рекорды жары .

В связи с этим, власти Франци и поздно вечером в субботу отнесли еще 22 департамента, в основном находящихся на атлантическом побережье, в режим высокой « оранжевой » тревоги ; в результате общее количество регионов Франции, находящихся в режиме опасности из-за погодных условий достигло 38.