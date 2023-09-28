Сегодня казахскому писателю-классику Оралхану Бокееву исполнилось бы 80 лет. Приехав в Усть-Каменогорск в честь его юбилея, известные писатели и журналисты Алибек Аскар, Нурторе Жусип и Аскар Алтай поделились теплыми воспоминаниями о нем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам казахского писателя, Заслуженного деятеля Казахстана Алибек Аскар, в настоящее время самым читаемым писателем в стране является Оралхан Бокеев. Бокеев был первым автором, который писал, объединял журналистику и художественную литературу. Сначала некоторые даже были против этого. Но стоит отметить, что даже у всемирно известного писателя Эрнеста Хемингуэя в любой работе есть элементы журналистики.

— Когда Бокеев начал писать, все хотели уметь писать как он. Но подражать ему, быть похожим на него, невозможно, потому что стиль у него слишком особенный. В этой связи, как параллель, я хочу рассказать о Чингизе Айтматове. В возрасте 34 лет он получил Ленинскую премию за пять рассказов. Не получая до этого ничего, он был удостоен такой высокой награды. Тогда я помню, как поэт Николай Тихонов спросил: «Сможет ли этот молодой человек всю оставшуюся жизнь нести такой тяжелый вес на плечах?». В то время уровень Ленинской премии был такой же, как у нынешней Нобелевской премии. Чингис, действительно, выдержал этот вес. Написал еще более великие произведения. Так, он три раза получил государственную награду. А повесть Оралхана «Отзовись, мой жеребенок» — это же полная романтика. Оно внесло новизну в казахскую литературу. Затем он написал «Ауыл хикаялары». Настоящий деревенский колорит. Тогда я не помню, кто именно, но кто-то из литературных кругов сказал: «Конечно, если бы мы родились и выросли в таком прекрасном месте, как Катон-Карагай, как Оралхан, в окружении природы, мы бы написали то же самое». После, будто им в ответ, Оралхан написал повесть о песке «Құм мінезі». Каждое его новое произведение было лучше предыдущего, — поделился Алибек Аскар.

Он добавил, что последнее сочинение, которое Оралхан Бокеев написал — «Атау кереде» — поднялось на совершенно другую высоту.

Фото: МИА «Казинформ»

— В год смерти Оралхана, в 1993 году, я работал в Администрации Президента. Он сказал мне: «Этим летом мы празднуем мое 50-летие. Распланируй все сам. Я съезжу в Турцию». А в итоге оказалось, что Оралхан, который готовился к Турции, уехал в Индию. Когда я спросил министра печати и массовой информации Алтынбека Сарсенбаевича, он сказал: «Я рассказал Оралхану, что от нас в Индию отправляется делегация. Оралхан проявил желание поехать туда, сказав, что Турцию и так знает. Я не возражал. Кто бы мог подумать, что его жизнь прервется в Индии?! Иногда говорят, что люди умирают, полностью исчерпав свой творческий потенциал. Это бред! Если бы Оралхан был жив, он бы создал еще столько произведений. Смерть приходит неожиданно. Это мы хорошо знаем от Пушкина, Лермонтова. Теперь у некоторых писателей первые работы достигают успеха, остальные — нет, другие авторы всегда остаются на одном уровне. А у Чингиза и Оралхана был только рост! — сказал Алибек Аскар.

Своими воспоминаниями об Оралхане Бокееве поделился и казахстанский журналист, общественный деятель Нурторе Жусип.

Фото: МИА «Казинформ»

— Оралхан умер в возрасте 49 лет от сердечного приступа в Индии. Я тоже был в этой поездке. Оралхан был главой делегации, которая отправилась, чтобы установить мост дружбы между двумя странами. Среди нас были журналист, глава журнала «Ғажайып Үндістан» Алпысбай Сумырбай, специальный корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» в Южно-Казахстанской области Еркин Кыдыр, главный редактор газеты «Казахстанская правда» Татьяна Костина и корреспондент КазТАГ Татьяна Жоргенко. Сначала мы летели из Алматы в Шымкент. Остановившись там на день, мы поехали на машине в Ташкент. Там тоже переночевали. Был один неприятный случай. Тогда рубль обесценивался. Нам сказали оплатить отель в долларах. В тот момент мы даже не знали об обмене в долларах. Рассчитывая точно наши деньги, мы не ожидали такого. Тогда Оралхан сказал: «Мы не то, что доллары, ничего не дадим». Потом мы как-то договорились. В Индии нас встретили на высшем уровне. Куда бы мы ни шли, полицейские охраняли и окружали нас. Будучи главой делегации страны, Оралхан Бокей вел себя как настоящий патриот и высказывал свои мысли на встречах. … Бывали моменты, когда Оралхан говорил нам, что мы будем писать воспоминания о нем. В то время мы даже не думали, что он погибнет. Когда мы собирались забрать его тело в Казахстан, с нами не согласились и сказали, что будут хоронить в Индии. Тогда мы сказали: «Так нельзя. Это глава делегации из Казахстана, наш писатель-классик. Как мы можем оставить его тело здесь и уехать? Тогда и мы не уедем!». В то время не было посольств, как сейчас. Тогда мы рассказали нашим и объяснили ситуацию. После долгих переговоров мы все же привезли тело Оралхана в Алматы, - рассказал Нурторе Жусип.

Лауреат литературной премии «Алаш», критик и писатель Аскар Алтай рассказал о том, как после публикации его статьи Бокеев дал ему фамилию Алтай.

— Моя фамилия Алпысбаев. Раньше в конце своих рассказов и статей я писал «Аскар Алпысбаев». Оралхан опубликовал мою статью «Ағажай, Алтайдай жер қайда» на двух страницах газеты «Қазақ әдебиеті». Этот человек всегда приходил на работу рано утром. Мы сидели на одном этаже. Дверь нашего кабинета всегда была открытой. Как-то раз Оралхан, проходя мимо по коридору, остановился у двери. Я встал и поздоровался. «Аскаржан, подойди», — сказал он. А потом сказал: «Я прочитал твою статью не один, а два раза. Удивительная статья! Мы все знаем казахскую историю, а откуда ты знаешь историю казахов по ту сторону? (в Китае, за Алтаем — прим. редакции)». Я ответил: «Отец там служил. Хоть я и родился здесь, рос, слушая о ситуации там, много искал. Постарался написать все, что узнал». Тогда Оралхан сказал мне: «Теперь ты будешь Аскар Алтай, а не Алпысбаев». И вот с тех пор я — Аскар Алтай. Я думаю, что если бы Оралхан Бокеев был жив, он бы написал более великое историческое произведение после «Атау кереде». Последнее произведение похоже на вступление к нему, — рассказал Аскар Алтай.

В этом году в преддверии 80-летия писателя Оралхана Бокеева в Нацмузее РК вспомнили его творческий путь и произведения. Рассказать о близком человеке пришла родная сестра литератора Галия Бокейкызы, помимо этого участники смогли узнать больше о его жизни, просмотрев документальный фильм.