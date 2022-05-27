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Опытом выращивания леса поделились столичные специалисты с коллегами из Актобе
27 Мая 2022 23:00

Опытом выращивания леса поделились столичные специалисты с коллегами из Актобе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичное управление охраны окружающей среды и природопользования в целях обмена опытом в сфере озеленения и лесоводства организовало посещение зеленого пояса коллегами из управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, а также директорами лесных хозяйств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Нур-Султана.

В ходе ознакомления с территорией зеленого пояса участники встречи осмотрели различные породы, посаженные с 2012 по 2021 годы, с целью определения приживаемости и темпов роста растений.

Стороны обменялись опытом в технологии выращивания искусственного леса, охране и защите от вредителей и болезней. Также гости посетили рекреационные объекты, в том числе конную тропу, дорожно-тропиночную сеть, водоналивную станцию и фазанарий.

«Зеленый пояс Нур-Султана - это «легкие» города, которые, безусловно, влияют на экологическую обстановку в столице: лес помог улучшить качество воздуха, климат стал мягче, а город защищен от ветра и пыли. Жители и гости столицы могут свободно посещать и отдыхать на территории «зеленого пояса», - сказала руководитель городского управления охраны окружающей среды и природопользования Алия Кожабаева.


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