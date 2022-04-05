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    11:12, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Опытный специалист, знающий свое дело - Ажар Гиният об убитом враче в Алматы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала убийство врача, произошедшее в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, что в Алматы из охотничьего ружья был застрелен известный врач- гастроэнтеролог Юрий Шумаков. По одной из рабочих версий полиции, преступление мог совершить его пациент, сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

    «Через СМИ узнала, что это был пациент (подозреваемый - прим.ред), а дальше покажет расследование», - прокомментировала Ажар Гиният после заседания Правительства.

    «Врач - очень опытный специалист, знающий свое дело, пользуется большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов. Коллеги вчера отзывались, что давно его знают, вместе учились, вместе защищали диссертацию, характеристики все на него положительные», - добавила Ажар Гиният.

    Также министр прокомментировала законопроект о защите прав медицинских работников, разработанный ведомством.

    «Законопроект Министерством здравоохранения разработан. Закон очень комплексный. Поднимается вопрос о статусе врача, социальной поддержке, материальной поддержке, финансовой защищенности. Также поднимается вопрос о социальном профессиональном страховании медицинских работников, чтобы врачи были защищены, чтобы за медицинские инциденты врачи уголовной ответственности не несли», - отметила министр.

    «Для этого каждый медицинский работник, средние медработники будут страховаться, их профессиональная деятельность будет страховаться через страховые компании. При случаях медицинских инцидентов в больницах работает служба поддержки пациентов. Также данная жалоба или заявление пациента будет рассматриваться через медиацию. При неполучении согласия данные заявления будут попадать в страховые компании, где будет оплачиваться, компенсироваться вред, нанесенный здоровью», - сказала Ажар Гиният.


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