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    16:49, 14 Июль 2021 | GMT +6

    Опытные эпидемиологи встретились с трудовым коллективом Мангистауского комбината

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи-эпидемиологи встретились с трудовым коллективом ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат», ответили на вопросы сотрудников по вакцинации и провели разъяснительную работу. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство BAQ.KZ.

    Кандидат медицинских наук, эпидемиолог Айнагуль Куатбаева и доцент кафедры инфекционных и тропических заболеваний Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Айнур Садыкова ответили на все волнующие вопросы сотрудников комбината по вакцинации и коронавирусной инфекции.

    По словам Айнагуль Куатбаевой, сегодня за сутки в стране регистрируются свыше 4 тысяч человек с коронавирусом.

    По ее словам, сейчас в Казахстане можно выбрать одну из четырех видов вакцин.

    «Однако, в связи с уменьшением количества и запаса некоторых вакцин в регионе вполне возможно, что осталось мало количество доз вакцин. Чтобы встреча прошла эффективно и насыщенно, иы выбрали формат вопрос-ответа», - отметила она.

    Айнур Садыкова рассказала о том, что клинические проявления индийского штамма отличаются.

    «Это заболевание приводит к инфекционно-токсическому шоку. В предыдущем протоколе мы выделяли этапы коронавируса. А сейчас болезнь быстро развивается, приводит к инфекционному шоку. Поэтому лучше работать над профилактикой, чем над последствиями», - считает спикер.

    Среди сотрудников есть те, кто привился уже двумя компонентами вакцины.

    Например, начальник службы защиты труда Шанытбай Есенгалиев привился весной.

    Но сегодня пришел на встречу, чтобы послушать специалистов.

    «Врачи-эпидемиологи объясняют все простым, доступным языком. Считаю правильным прививаться. В нашей организации свыше тысячи человек получили вакцину. Еще тысячу человек планируют привиться в этом месяце. Они согласны. С остальными сотрудниками ведется разъяснительная работа. Сейчас много полезной информации в открытых источниках. Поэтому, если человек хочет сохранить свое здоровье и здоровье близких, нужно прививаться. Всех жителей призываю к этому», - заключил Ш. Есенгалиев.

    Напомним, что комбинат работает при Министерстве энергетики. Здесь трудятся около 4 тысяч человек. На сегодня привились свыше тысячи человек.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Мангистауская область
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