Опытные эпидемиологи встретились с трудовым коллективом Мангистауского комбината

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Врачи-эпидемиологи встретились с трудовым коллективом ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат», ответили на вопросы сотрудников по вакцинации и провели разъяснительную работу. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство BAQ.KZ.

Кандидат медицинских наук, эпидемиолог Айнагуль Куатбаева и доцент кафедры инфекционных и тропических заболеваний Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова Айнур Садыкова ответили на все волнующие вопросы сотрудников комбината по вакцинации и коронавирусной инфекции.

По словам Айнагуль Куатбаевой, сегодня за сутки в стране регистрируются свыше 4 тысяч человек с коронавирусом.

По ее словам, сейчас в Казахстане можно выбрать одну из четырех видов вакцин.

«Однако, в связи с уменьшением количества и запаса некоторых вакцин в регионе вполне возможно, что осталось мало количество доз вакцин. Чтобы встреча прошла эффективно и насыщенно, иы выбрали формат вопрос-ответа», - отметила она.

Айнур Садыкова рассказала о том, что клинические проявления индийского штамма отличаются.

«Это заболевание приводит к инфекционно-токсическому шоку. В предыдущем протоколе мы выделяли этапы коронавируса. А сейчас болезнь быстро развивается, приводит к инфекционному шоку. Поэтому лучше работать над профилактикой, чем над последствиями», - считает спикер.

Среди сотрудников есть те, кто привился уже двумя компонентами вакцины.

Например, начальник службы защиты труда Шанытбай Есенгалиев привился весной.

Но сегодня пришел на встречу, чтобы послушать специалистов.

«Врачи-эпидемиологи объясняют все простым, доступным языком. Считаю правильным прививаться. В нашей организации свыше тысячи человек получили вакцину. Еще тысячу человек планируют привиться в этом месяце. Они согласны. С остальными сотрудниками ведется разъяснительная работа. Сейчас много полезной информации в открытых источниках. Поэтому, если человек хочет сохранить свое здоровье и здоровье близких, нужно прививаться. Всех жителей призываю к этому», - заключил Ш. Есенгалиев.

Напомним, что комбинат работает при Министерстве энергетики. Здесь трудятся около 4 тысяч человек. На сегодня привились свыше тысячи человек.