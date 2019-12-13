Опыт волонтеров Атырау внедрят в других регионах страны
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Опыт атырауских волонтеров на скорой помощи распространят по всей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Атырауские волонтеры подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией скорой медицинской помощи Республики Казахстан. Соглашение было подписано между директором Национального центра неотложной медицинской помощи Биржаном Оспановым и волонтером из Атырау Арманом Касымовым, который 11 лет помогает бригадам скорой медицинской помощи. Опыт волонтеров Атырау будет внедряться в других регионах страны с 2020 года», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения области.
Напомним, атырауский волонтер Арман Касымов стал победителем в номинации «Лучший волонтер Казахстана» в конкурсе, организованном национальным движением волонтеров в категории «Волонтерство в медицине».
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