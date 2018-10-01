Опыт Назарбаев Интеллектуальных школ перенимают общеобразовательные заведения Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В текущем году между акиматом Акмолинской области и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» подписан меморандум и проводится активная работа по трансляции их опыта в общеобразовательные школы области. 57 школ являются опорными площадками методической поддержки для обновления содержания образования в регионе. Об этом на брифинге рассказали представители управления образования Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Обращаясь к народу Казахстана с ежегодным Посланием, Глава государства акцентировал внимание на ряде острых вопросов, стоящих перед казахстанской системой образования в свете нового этапа модернизации страны. Среди них - повышение качества школьного и дошкольного образования, обеспечение детской безопасности, повышение статуса педагога и его роли в обществе, синхронизирование строительства школ с планами по развитию населенных пунктов и многое другое.

«Президент страны подчеркнул, что в дошкольном образовании должны быть смещены в сторону модели 4К: развития креативности, критического мышления, коммуникабельности и умения работать в команде. Продолжается поэтапный переход на обновленное содержание образования. В Акмолинской области функционируют 560 дневных общеобразовательных школ, в которых обучаются более 121 тысячи детей. Повысили квалификацию свыше 12 тысяч учителей, далее предстоит обучить еще более 3 тысяч педагогов области. В текущем году между акиматом Акмолинской области и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» подписан меморандум и проводится активная работа по трансляции их опыта в общеобразовательные школы области. 57 школ являются опорными площадками методической поддержки для обновления содержания образования в Акмолинской области», - рассказала руководитель отдела дошкольного и общего среднего образования управления образования Акмолинской области Асемгуль Сулейменова.

Как было отмечено, в рамках реализации 79-ого шага Плана Нации «100 конкретных шагов» и Дорожной карты по развитию трехъязычного образования на 2015-2020 годы составлен план поэтапного перехода на преподавание предметов естественно-научного направления на английском языке. В 2018-2019 учебном году в 11 пилотных школах области предметы «Биология», «Химия», «Физика» и «Информатика» изучаются полностью на английском языке. Еще в 182 пилотных школах уже начато внедрение элементов преподавания частично на английском языке предметов «Биология», «Химия», «Физика», «Информатика». В этом процессе задействованы 395 педагогов.

«В летних языковых школах области при дворовых клубах, дворцах и домах школьников, загородных лагерях за ушедшее лето лингвистической сменой были охвачено 23115 детей. С 1 сентября текущего года в сфере образования открыт 61 бесплатный ІТ-класс для детей. В них ребята обучаются навыкам программирования, построения простых алгоритмов, создания Web-сайтов, компьютерных игр и анимации по европейским образовательным стандартам. В рамках реализации Дорожной карты по развитию человеческого капитала для цифровой экономики в текущем году создано 119 кабинетов с элементами робототехники в организациях образования», - рассказали в ведомстве.

Главой государства подчеркнуто, что уже в средней школе необходимо проводить профессиональную диагностику и ориентацию детей на наиболее востребованные специальности. Для своевременного определения выбора будущей профессии в организациях Акмолинской области ведется определенная работа по усилению профориентационной деятельности.