Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Политика

Опыт, который показал Казахстан, может быть перенят другими странами - Омер Кожаман о выборах

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2021, 17:58
Опыт, который показал Казахстан, может быть перенят другими странами - Омер Кожаман о выборах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На брифинге, посвящённом итогам парламентских выборов, миссия наблюдателей Совета сотрудничества тюркоязычных государств сообщила о том, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы делегации, всё было проведено с соблюдением национального законодательства.

«Миссия не наблюдала каких-либо нарушений. Комиссия сотрудничала с международными независимыми наблюдателями. Не было технических нарушений, которые могли повлиять на результаты выборов. Да, некоторые избирательные участки не были оснащены пандусами для людей с ограниченными возможностями, что в нашем понимании могло некоторым избирателям помешать участвовать в выборах. Тем не менее, опыт, который показал Казахстан, может быть принят на вооружение другими странами. Международная миссия ССТГ объявляет, что выборы были открытыми, транспарентными, прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами», - сообщил заместитель Генерального Секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Омер Кожаман.

Проектный директор ТюркПА Шокирджон Рахматов, в свою очередь, выразил признательность всем, кто был чуток и терпелив к наблюдателям.

«Мы побывали на 14 участках. Наблюдали избирательный процесс. Считаем выборы легитимными, транспарентными, открытыми. Были созданы все конкурентные условия для кандидатов и в плане освещения, агитационной работы. Хотели бы выразить признательность правительству Казахстана за создание условий, как для местных, так и международных наблюдательных миссий. Также хотел отметить высокую социальную активность, как со стороны избирателей, так и наблюдателей. Было много вопросов от наблюдателей в ходе выборов. Мы считаем, что на все вопросы получены ответы. Все участники избирательного процесса были грамотными. Мы не выявили каких-либо нарушений», - подвёл итоги мониторинга представитель Узбекистана.


Выборы   Политические партии   Тюркский мир   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной