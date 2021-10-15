Опыт Казахстана в предупреждении межэтнических конфликтов уникален и востребован – эксперт

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Международная научно-практическая конференция «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее» проходит в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зарубежные эксперты, принимающие участие в международной конференции, высоко оценили организацию этого мероприятия, отметив, что опыт Казахстана в вопросах профилактики и предупреждения, урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов уникален и востребован не только на территории страны, но далеко за ее пределами.

«Тема конференции и поиск эффективных формул, достижения межэтнического и межнационального согласия – это тема исключительно острая и актуальная не только для Казахстана, но для Российской Федерации и целого ряда стран, - отметил профессор Московского государственного университета имени М.Ломаносова, доктор политических наук, президент Российской Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло. - Потому что современные этнополитические конфликты и вообще этническая политизация любых конфликтов, которые возникают по разным поводам и основаниям, – это самые сложно протекающие конфликты, самые опасные для политической и социальной стабильности, и самые трудно разрешимые. В этом отношении любой опыт эффективного урегулирования и разрешения этих конфликтов ценится сегодня на вес золота».

По словам эксперта из России, Казахстан обладает уникальным опытом выявления и стабилизации подобного рода конфликтов и их разрешения. В стране ведется большая работа по достижению межнационального согласия, действует Ассамблея, являющаяся очень эффективным инструментом в достижении согласия между различными этническими составляющими казахстанского народа.

«В этом отношении мы видим отлично выстроенную, правильно выверенную, сбалансированную государственную политику в этой области. Я убежден в том, что опыт, которым обладает Казахстан в сфере профилактики и предупреждения, урегулирования и разрешения межэтнических конфликтов, востребован во многих странах мира. В частности, для нас, представителей Российской Федерации, этот опыт будет очень полезен. Отдельно хотел бы отметить прекрасную организацию этого очень важного мероприятия со стороны акимата области, и то, что Казахстан на правительственном уровне уделяет внимание этим вопросам. Это свидетельствует об очень грамотной и зрелой государственной политике», -подчеркнул Андрей Манойло.

Актуальность темы международной конференции в современное время отметил и украинский политолог, директор по науке Стратегической группы «София, кандидат социологических наук, профессор Виктор Щербина.

«Одной из научных проблем является то, что необходимо описать изменения в этногенезе, которые произошли в XX веке. Так как те события, которые пережили наши народы тогда, нами до конца не осознаются и не включены в процесс межнационального общения. Это очень важно, что Ассамблея народа Казахстана ведет такую работу и на научной основе. Помимо собственно организационных моментов, необходимо создавать научную основу такого общения. Роль казахстанской Ассамблеи осень велика как пример для других постсоветских государств. Хотел бы отметить высокую организацию данного мероприятия, выразить благодарность руководству Казахстана и Жамбылской области за внимание к такой серьезной теме, как межэтнические взаимоотношения», - сказал гость из Украины Виктор Щербина.

Напомним, более двухсот экспертов в области межэтнических отношений и конфликтологии из России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии участвуют в проходящей в Таразе Международной научно-практической конференции по межэтническому согласию. Мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований. Международная научно-практическая конференция пройдет в Таразе 14 - 15 октября и завершится итоговой резолюцией. Организаторами выступают Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и акимат Жамбылской области.