Опыт Казахстана по репатриации своих граждан из Сирии полезен всему миру – Госдеп США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США Натан Сэйлс находится с визитом в Нур-Султане. В рамках своего визита Натан Сэйлс рассказал об антитеррористическом партнерстве между Казахстаном и США, выразил мнение касательно работы Казахстана по репатриации граждан с территории Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Натан Сэйлс отметил, что Казахстан является сильным партнером США в борьбе с терроризмом, существует достаточно большой компонент двусторонней работы по безопасности.

«США и Казахстан достаточно долго находятся в партнерских отношениях по противодействию терроризму. Мы долго вырабатывали инструменты, чтобы защищать наших граждан от представляемых терроризмом угроз. Работаем в рамках противодействия терроризму по усилению безопасности границ, обмена информацией на тему перемещений террористов, а также на тему сотрудничества в области правоохранительных органов. Все это вместе сводится к ценному и плодотворному сотрудничеству в области противодействия терроризму», - рассказал Натан Сэйлс журналистам во время встречи в посольстве США в Казахстане.

«Со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева мы видим четко выраженную политическую волю к более тесному сотрудничеству с США. Мы воспользуемся данной возможностью, чтобы укрепить наше партнерство», - отметил Н. Сэйлс.

Он также оценил роль Казахстана в организации операции по возвращению своих граждан из боевой зоны Госдепартамента США. По словам посла по особым поручениям, он посетил один из реабилитационных центров.

«Казахстан стал глобальным лидером в вопросах репатриации своих граждан из Сирии, было принято смелое решение по возвращению сотен граждан, в том числе женщин и детей. Мне удалось посетить один из реабилитационных центров в Караганде и своими глазами увидеть работу профессионалов. Я увидел, что работают и религиозные авторитеты, и специалисты по детской психологии, представители Министерства образования и науки, а также других государственных органов. Весь мир на сегодня должен обращать внимание на то, что происходит в Казахстане, потому что этот пример будет полезен всему миру», - считает Посол по особым поручениям.

«США готовы помочь всеми возможными путями для того чтобы эта деятельность была более эффективна, готовы помочь передачей и предоставлением современных методик психологического восстановления после травм», - добавил Н. Сэйлс.

По словам Натана Сэйлса, США внимательно наблюдали за операцией «Жусан».

«Мы очень внимательно наблюдали за этим процессом, но не оставались только в статусе наблюдателя, также оказывали всевозможное содействие этому процессу. Мы видим, что не только Правительство Казахстана максимально применило все свои ресурсы, но также и частный сектор, и религиозные авторитеты, также медицинские сотрудники и психологические работники, которые помогают тем, кто проходит реабилитацию. Мы видим, что это целостный подход, который может взять за основу весь остальной мир», - подчеркнул посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США.

В мае этого года Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации 231 казахстанца из Сирии, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Первая масштабная гуманитарная операция «Жусан» была успешно проведена по указанию Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года.