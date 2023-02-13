Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Опыт Германии для профилактики бытового насилия намерены использовать в Казахстане

13 Февраля 2023, 13:32
Опыт Германии для профилактики бытового насилия намерены использовать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию по обеспечению общественной безопасности разрабатывают в Казахстане. Эта Концепция рассчитана на 5 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной особенностью является ее нацеленность на устранение причин накопившихся системных проблем в сфере обеспечения общественной безопасности. Основная причина – это разрозненность действий госорганов. Для его упорядочения мы изучили опыт Германии, где для установления причин бытового насилия участвуют все заинтересованные государственные органы и неправительственные организации», - сказал Ренат Зулхаиров.

К примеру, как отметил спикер, если произошел бытовой конфликт, сотрудники полиции призваны пресечь и провести оперативное и качественное расследование с принятием мер к привлечению к ответственности виновного лица. Далее кризисные центры с участием психологов выясняют причины произошедшего. Если причина в отсутствии работы, то подключаются социальные службы по трудоустройству.

«Если причины связаны с детскими травмами, то с использованием соответствующих программ и тренингов проводят работу с агрессором. Также при наличии детей активную роль играют органы опеки, которые изучают жилищно-бытовые условия и в случае высокого риска для жизни и здоровья несовершеннолетних принимают соответствующие меры, вплоть до лишения родительских прав», - пояснил Ренат Зулхаиров.


Новости по теме
Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде
Теги:
Читайте также
«Сняла порчу» и похитила накопления пенсионерки мошенница в СКО
Полиция проводит расследование по массовой драке школьников в Алматы
Приговор бизнесмену Абдыгаппарову опротестован Генпрокуратурой
54 свертка с психотропным веществом изъяли у закладчика в Караганде
Оружие и патроны изъяли у жителя Туркестанской области
Наркопритон ликвидировали в Павлодаре
Гибель годовалого малыша расследуют в Актобе
16 кг золотосодержащей руды изъяли у незаконного старателя в Степногорке
Новости партнеров
Популярное
1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау

Лента новостей