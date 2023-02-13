Опыт Германии для профилактики бытового насилия намерены использовать в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию по обеспечению общественной безопасности разрабатывают в Казахстане. Эта Концепция рассчитана на 5 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главной особенностью является ее нацеленность на устранение причин накопившихся системных проблем в сфере обеспечения общественной безопасности. Основная причина – это разрозненность действий госорганов. Для его упорядочения мы изучили опыт Германии, где для установления причин бытового насилия участвуют все заинтересованные государственные органы и неправительственные организации», - сказал Ренат Зулхаиров.

К примеру, как отметил спикер, если произошел бытовой конфликт, сотрудники полиции призваны пресечь и провести оперативное и качественное расследование с принятием мер к привлечению к ответственности виновного лица. Далее кризисные центры с участием психологов выясняют причины произошедшего. Если причина в отсутствии работы, то подключаются социальные службы по трудоустройству.

«Если причины связаны с детскими травмами, то с использованием соответствующих программ и тренингов проводят работу с агрессором. Также при наличии детей активную роль играют органы опеки, которые изучают жилищно-бытовые условия и в случае высокого риска для жизни и здоровья несовершеннолетних принимают соответствующие меры, вплоть до лишения родительских прав», - пояснил Ренат Зулхаиров.