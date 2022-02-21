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Опустошавшего счета казахстанцев хакера задержали в Румынии

21 Февраля 2022 15:14
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Опустошавшего счета казахстанцев хакера задержали в Румынии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За последние три месяца в результате работы Интерпола Казахстана на территории Испании, России, Бахрейна, ОАЭ, Грузии, Венгрии и других стран установлены и задержаны 16 разыскиваемых лиц за различные преступления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

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К примеру, в январе в Венгрии задержан гражданин Румынии Ieudean Daniel Ioan, разыскиваемый Департаментом полиции г. Алматы за кражу денег путем хакерских действий.

Он в составе транснациональной организованной преступной группы путем умышленного неправомерного доступа к счетам казахстанских, российских, тайских, украинских, азербайджанских, тайванских банков переводил денежные средства на банковские карты и обналичивал их.

Сумма ущерба составила более 9 млн долларов США.

Решается вопрос о его выдаче в нашу страну.

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#МВД РК   #Мошенничество  
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