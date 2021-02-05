12:45, 05 Февраль 2021 | GMT +6
Опухоль размером с куриное яйцо удалили из легкого мужчины в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее сотрудники Центра ядерной медицины и онкологии прооперировали 55-летнего жителя города, удалив из его легкого опухоль размером с куриное яйцо, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на лечебное учреждение.
Врачи рассказали, что больной обратился к врачам-онкологам по поводу новообразования в нижней доле левого лёгкого. После обследования и предоперационной подготовки его госпитализировали в Центр ядерной медицины и онкологии. Хирурги провели торакоскапическое удаление образования.
Извлечённую из лёгкого опухоль отправили в лабораторию для гистологического исследования, которое поможет прояснить картину и назначить дальнейшее лечение.
Отметим, что операцию по удалению проводил заведующий отделением онкохирургии ЦЯМиО Шынгыс Адылгазыулы. Ассистирующий хирург - Амиржан Абешов, операционная сестра – Айгуль Баяхметова, анестезиолог – Сымбат Кайрашова.
На сегоднясостояние пациента стабильное.
Онкологи напомнили, что рак лёгкого – это очень опасное онкологическое заболевание, поскольку тяжело выявляется, плохо лечится, быстро метастазируется.
Ежегодно о легочной онкологии узнают сотни тысяч человек в мире, а умирает от нее больше людей, чем от других видов рака. Раннее выявление рака лёгких помогает сохранить жизнь пациенту.