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    12:45, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Опухоль размером с куриное яйцо удалили из легкого мужчины в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее сотрудники Центра ядерной медицины и онкологии прооперировали 55-летнего жителя города, удалив из его легкого опухоль размером с куриное яйцо, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на лечебное учреждение.

    Врачи рассказали, что больной обратился к врачам-онкологам по поводу новообразования в нижней доле левого лёгкого. После обследования и предоперационной подготовки его госпитализировали в Центр ядерной медицины и онкологии. Хирурги провели торакоскапическое удаление образования.


    Извлечённую из лёгкого опухоль отправили в лабораторию для гистологического исследования, которое поможет прояснить картину и назначить дальнейшее лечение.

    Отметим, что операцию по удалению проводил заведующий отделением онкохирургии ЦЯМиО Шынгыс Адылгазыулы. Ассистирующий хирург - Амиржан Абешов, операционная сестра – Айгуль Баяхметова, анестезиолог – Сымбат Кайрашова.
    На сегоднясостояние пациента стабильное.


    Онкологи напомнили, что рак лёгкого – это очень опасное онкологическое заболевание, поскольку тяжело выявляется, плохо лечится, быстро метастазируется.
    Ежегодно о легочной онкологии узнают сотни тысяч человек в мире, а умирает от нее больше людей, чем от других видов рака. Раннее выявление рака лёгких помогает сохранить жизнь пациенту.
    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область
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