Опухоль головного мозга удалили двухмесячной малышке в Астане

23 Ноября 2022, 22:24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице врачи Национального центра нейрохирургии провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга двухмесячной малышке. На данный момент ребенок проходит послеоперационное лечение и находится в палате с матерью. Операция прошла на квотной основе, в рамках ОСМС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу филиала по г.Астана Фонда социального медицинского страхования.

Первые признаки недуга родители малышки заметили после выраженного беспокойства и вялости младенца. Кроме этого у малышки наблюдалось увеличение размеров головы и выбухание большого родничка. Мама малышки обратилась к невропатологу. Далее врач направил на нейросонографию и КТ головного мозга, где были выявлены признаки гидроцефалии.

Первая операция малышке проводилась в ГДБ №2 г.Алматы. Вторая операция на консилиуме врачей была запланирована в Национальном центре нейрохирургии.

Как отмечает заведующий отделением детской нейрохирургии Оленбай Г.И., сложность операции состояла в том, что опухоль находилась в функционально важной зоне, достаточно большого размера (4*3 см) для ребенка такого возраста. Кроме того, существовал высокий риск операционной кровопотери, что могло привести к тяжелым осложнениям, вплоть до летального исхода. Опухоль была врожденная и сформировалась у ребенка в утробе матери, что само по себе считается редким явлением.

«Нами было выполнено микрохирургическое вмешательство, удаление внутрижелудочковой опухоли заднего рога правого бокового желудочка, при котором применялись все современные методики. Также немаловажную роль в успехе операции сыграли высокая квалификация персонала и оснащенность операционного блока нашего Центра. Под контролем нейрохирургической навигационной системы мы смогли с ювелирной точностью выйти на опухоль и удалить ее тотально. На данный момент малышка проходит послеоперационное лечение и находится в палате с матерью. Отметим, операция прошла на квотной основе, в рамках ОСМС», - поделился врач нейрохирург Оленбай Габит Ильясович.

Отдельно стоит отметить высокий профессионализм врачей-анестезиологов. Проведение операции в таком возрасте всегда сопровождаются с большими сложностями подачи наркоза. Тщательный контроль за кровью, дыханием, крайне щепетильный расчет анестезии, огромная ответственность за жизнь ребенка – все это лежало на плечах мультидисциплинарной команды Центра нейрохирургии.

Операцию проводил квалификационной врач-нейрохирург высшей категории, заведующий отделением детской нейрохирургии, профессор АО «НЦН» – Оленбай Габит Ильясович, а также врач-нейрохирург Сейтбеков Сапарбек Базарбаевич. Также операцию сопровождали: врач анестезиолог-реаниматолог Жандельдинова Айгуль Каировна, врач трансфузиолог - Куанышев Ербол Нагашпаевич и операционная медицинская сестра Рахматуллаевна Мадина.