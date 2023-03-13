Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Опубликованы требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ

Автор:  
Арайлым Мұрат
13 Марта 2023, 11:41
Опубликованы требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен документ о внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел об утверждении Правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отслужившие срочную воинскую службу и прошедшие конкурсный отбор в воинской части казахстанцы не предоставляют сертификат ЕНТ.

Молодые люди, отслужившие срочную воинскую службу и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста 24 лет в срок до 1 июня года приема обращаются с заявлением на имя руководителя территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по обязательной специальной проверке в соответствии с Законом РК «Об органах национальной безопасности РК» и прохождение предварительного медицинского освидетельствования кандидата в соответствии с правилами ВВЭ.

Прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов, указанных в приложении, и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Национальной гвардии в количестве, непревышающем 20 % от ежегодного плана набора.

Отслужившие срочную воинскую службу дополнительно представляют в приемную комиссию справку о подтверждении прохождения срочной воинской службы и рекомендацию.

Публичное обсуждение продлится до 29 марта.


Образование   Вузы   Армия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике