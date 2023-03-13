Опубликованы требования для поступления военнослужащих в вузы без учета ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На портале Открытые НПА размещен документ о внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел об утверждении Правил приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отслужившие срочную воинскую службу и прошедшие конкурсный отбор в воинской части казахстанцы не предоставляют сертификат ЕНТ.

Молодые люди, отслужившие срочную воинскую службу и изъявившие желание поступить в военные учебные заведения МВД, не позднее одного года с момента окончания срочной воинской службы и не достигшие в год поступления возраста 24 лет в срок до 1 июня года приема обращаются с заявлением на имя руководителя территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командира воинской части по месту жительства.

Руководитель территориального подразделения ОВД, военного учебного заведения МВД либо командир воинской части организует работу по обязательной специальной проверке в соответствии с Законом РК «Об органах национальной безопасности РК» и прохождение предварительного медицинского освидетельствования кандидата в соответствии с правилами ВВЭ.

Прошедшие обязательную специальную проверку, годные по состоянию здоровья к обучению, до 20 июля года приема прибывают в военное учебное заведение МВД для сдачи документов, указанных в приложении, и прохождения окончательного медицинского освидетельствования.

Зачисление в военное учебное заведение МВД осуществляется по результатам ранее проведенного отбора в воинских частях Национальной гвардии в количестве, непревышающем 20 % от ежегодного плана набора.

Отслужившие срочную воинскую службу дополнительно представляют в приемную комиссию справку о подтверждении прохождения срочной воинской службы и рекомендацию.

Публичное обсуждение продлится до 29 марта.