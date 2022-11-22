Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»

22 Ноября 2022, 17:31

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года № 923 опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Номинация «Эстрада»:

Құснадин Ақбота;

Омаров Нұртас.

Номинация «Классическая музыка»:

Расылхан Шыңғыс;

Алтынбек Әйгерім.

Номинация «Народное творчество»:

Сәденов Таңат;

Қамажан Аяулым.

Номинация «Литература»:

Талапов Шерхан;

Төлтай Файзолла.

Номинация «Театр и кино»:

Серікболова Назерке;

Әбіл Мирас.

Номинация «Спорт»:

Асаубаева Бибісара;

Әбдімәлік Жансая.

Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»:

Төлеп Алмас;

Жабағин Арнұр.

Номинация «Журналистика»:

Әбделиев Шерхан.

Номинация «Общественная деятельность»:

Набиева Оксана;

Жұмырбаев Тимур.

Номинация «Наука»:

Егізбек Камила;

Машуров Фарух.

Размер Государственной молодежной премии «Дарын» на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тыс. тенге.