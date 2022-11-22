Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»

22 Ноября 2022, 17:31
Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года № 923 опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Номинация «Эстрада»:

Құснадин Ақбота;

Омаров Нұртас.

Номинация «Классическая музыка»:

Расылхан Шыңғыс;

Алтынбек Әйгерім.

Номинация «Народное творчество»:

Сәденов Таңат;

Қамажан Аяулым.

Номинация «Литература»:

Талапов Шерхан;

Төлтай Файзолла.

Номинация «Театр и кино»:

Серікболова Назерке;

Әбіл Мирас.

Номинация «Спорт»:

Асаубаева Бибісара;

Әбдімәлік Жансая.

Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»:

Төлеп Алмас;

Жабағин Арнұр.

Номинация «Журналистика»:

Әбделиев Шерхан.

Номинация «Общественная деятельность»:

Набиева Оксана;

Жұмырбаев Тимур.

Номинация «Наука»:

Егізбек Камила;

Машуров Фарух.

Размер Государственной молодежной премии «Дарын» на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тыс. тенге.


Новости по теме
ЧМ-2022 по футболу: три гола аргентинцев отменили в первом тайме матча с Саудовской Аравией
Сколько иностранных журналистов посетили штаб кандидата Касым-Жомарта Токаева
Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году
Читайте также
ЧМ-2022 по футболу: три гола аргентинцев отменили в первом тайме матча с Саудовской Аравией
Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь
Сколько иностранных журналистов посетили штаб кандидата Касым-Жомарта Токаева
Елена Рыбакина выполнила 370 эйсов в 2022 году
Более 7 кг электронных отходов приходится на одного человека в год - эксперт о текущей обстановке в РК
Раненого лебедя спас житель Карагандинской области
Венгерский режиссер завершил финальный монтаж фильма «Өліара»
Чем чаще всего болеют сельские жители Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Близнецы Касым и Жомарт родились в Туркестане в день выборов
2 Дефицит кадров посчитали в СКО
3 ЧМ в Катаре: Нидерланды победили в тяжелейшем матче
4 Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах
5 Официальный комментарий МИД РК к заявлению миссии БДИПЧ ОБСЕ

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору