Опубликованы результаты опроса казахстанцев о соблюдении рекомендаций Минздрава

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представляет результаты опроса казахстанцев о том, следуют ли они рекомендациям Министерства здравоохранения в условиях карантина или нет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу института.

С точки зрения психологии одним из критериев взрослой здоровой личности человека является способность нести персональную ответственность за свою жизнь и принимаемые решения. Больше года мы живем в условиях карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Жизнь каждого из нас за это время изменилась, поменялись наши установки и даже ценности. В плане сохранения здоровья многое зависит и от самого человека. Поэтому одним из важных вопросов, который интересовал социологов, был вопрос о соблюдении гражданами страны рекомендаций Министерства здравоохранения.

Согласно результатам социологического исследования, более половины всех опрошенных заявили на момент опроса, что всегда следуют основным рекомендациям в условиях карантина. Лучше всего дела обстоят с ношением защитной маски в общественных местах. 80,9% респондентов следуют этому правилу всегда, а еще 17,8% иногда соблюдает его, а иногда нет. И тех, кто не одевает маску в общественных местах – менее 1% от всех опрошенных.

Более половины всех респондентов всегда придерживаются самоизоляции в случае недомогания, используют дезинфицирующие средства и ограничивают личные контакты с родственниками. Примерно каждый второй опрошенный всегда соблюдает дистанцию в 1,5-2 метра от окружающих и ограничивает свое пребывание на улице.

Следует отметить так же, что среди нас достаточная доля и тех, кто соблюдает необходимые нормы охранного поведения не всегда. Примерно каждый третий респондент может время от времени продолжать контактировать с родственниками, посещая семейные мероприятия, а также не всегда соблюдать режим самоизоляции в случае недомогания.