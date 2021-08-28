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    14:07, 28 Август 2021 | GMT +6

    Опубликованы рекомендации по деятельности СМИ и интернет-ресурсов в День национального траура

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы рекомендации по регламенту деятельности СМИ и оформлению их сайтов, а также интернет-ресурсов государственных органов в День национального траура, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Рекомендации по регламенту деятельности СМИ и оформлению их сайтов, а также интернет-ресурсов государственных органов в День национального траура (29 августа 2021 года)

    В День национального траура рекомендуется обеспечить соблюдение ряда мер, связанных, в первую очередь, с деятельностью СМИ и оформлением их интернет-ресурсов:

    1. Предлагается при оформлении интернет-ресурсов СМИ и государственных органов (в т.ч. логотипов) в День общенационального траура:

    - размещение в верхней части страниц сайтов по всей ширине баннера с надписью следующего содержания: «29 августа 2021 года – День общенационального траура в Республике Казахстан».

    Цвет баннера – черный, цвет текста – белый. Язык текста зависит от языковой версии ресурса, которую в данный момент просматривает пользователь. Баннер должен быть кликабельным. При щелчке по нему предлагается осуществлять переход на статью одного из государственных СМИ, посвященную событию, к которому приурочен траур. Кроме того, баннер должен быть привязан к верхней части страницы (не прокручиваться при просмотре страницы). Примерный вариант оформления представлен в Приложении.

    - изменение цветовой гаммы интернет-ресурсов на черно-белую. При этом необходимо сохранить исходную цветовую гамму фотографий, сделав черно-белыми только элементы оформления сайтов.

    - изменение цветовой гаммы логотипов телеканалов на черно-белую.

    2. В течение Дня национального траура со всех страниц всех интернет-ресурсов СМИ и государственных органов предлагается убрать любые рекламные баннеры, развлекательные и интерактивные элементы.

    3. Рекомендуется отключить звуковое сопровождение интернет-ресурсов, если подобное имеет место.

    4. Предлагается отключить функцию комментирования для всех материалов, касающихся Дня общенационального траура, на всех интернет-ресурсах. Подобная мера связана с традиционно большим количеством нелицеприятных отзывов, в том числе, о тех, по ком объявлен траур. В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможность ужесточения политики модерирования комментариев к публикациям, связанным с причинами объявления национального траура.

    5. Материалы, посвященные событиям, связанным с Днем общенационального траура, должны быть привязаны к верхней части главной страницы.

    6. Рекомендуется всем СМИ (печатные СМИ, интернет-ресурсы, теле- и радиоканалы)воздержаться от размещения материалов развлекательного характера в день траура. На радиоканалах предлагается трансляция спокойных неритмичных музыкальных произведений, в основном, отечественных.

    7.Исключить из сетки вещания всех теле- и радиоканалов размещения рекламы, социальной рекламы в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона «О рекламе». Также рекомендуется не размещать рекламные материалы в печатных изданиях.

    8. В печатных изданиях рекомендуется на первых страницах использовать черно-белую гамму, избегать ярких цветов.

    9. Операторам телерадиовещания и интернет-телевидения рекомендуется на период национального траура воздержаться от трансляции и ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов с развлекательным и рекламным контентом.

    10. Во всех СМИ рекомендуется избегать публикации/размещение провокационных фотографий и видео, включая изображения трупов, крови и т.п.

    Министерство призывает руководителей средств массовой информации, операторов телерадиовещания, государственных органов и организаций придерживаться предлагаемых рекомендаций, а также соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для дня общенационального траура.


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