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Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»

16 Февраля 2023, 21:38
Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликованы редкие кадры печально известного круизного лайнера «Титаник», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Они были сделаны во время подводной экспедиции в 1986 году для изучения обломков судна, затонувшего в апреле 1912 года во время своего первого и единственного рейса из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Из 2 200 человек, находившихся на борту, погибли более 1 500. Публикация уникальной съемки приурочена к выходу оцифрованной версии отмеченного многочисленными наградами блокбастера «Титаник» в честь 25-летия фильма.

Обломки лайнера лежат на глубине 3,8 км в Атлантическом океане в 640 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.


Фото: AP/WHOI Archives

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