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Опубликованы предлагаемые размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП на 2023 год
25 Августа 2022 11:38

Опубликованы предлагаемые размеры минимальной зарплаты, пенсии и МРП на 2023 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сайте «Открытые НПА» опубликован проект закона РК о республиканском бюджете на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, с 1 января 2023 года предлагается установить:

- минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;

- минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 21 907 тенге;

- минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

- месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;

- величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Также, согласно законопроекту, средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5 процента.


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