Опубликованы позиции мужской команды Казахстана по фехтованию на шпаге в мировом рейтинге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно положение представителей команды Казахстана по фехтованию на шпаге в мировом рейтинге, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Из-за ситуации с коронавирусом многие рейтинги были заморожены. Представляем вашему внимаю актуальные позиции мужской команды Казахстана по фехтованию на шпаге в мировом ТОП-листе.

Наиболее высокий рейтинг имеет Руслан Курбанов. Он занимает 15-е место. Дмитрий Алексанин расположен на 23-й строчке. У Вадима Шарлаимова 33-я позиция, у Эльмира Алимжанова - 49-я. Иван Дерябин занимает 121-е место.

Первым в рейтинге идет россиянин Сергей Бида. Второе место на данный момент у японца Масары Ямады. Замыкает тройку лучших Гергей Шиклоши из Венгрии.

В командном зачете Казахстан идет на 11 месте.



