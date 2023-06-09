Опубликованы пороговые баллы ЕНТ для поступления в вузы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр тестирования МНВО РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ для поступления в отечественные вузы на 2023-2024 учебный год, передает МИА «Казинформ».

Стоит отметить, что пороговые баллы, установленные Министерством, в этом году не изменились. Для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов. А по каждому предмету нужно набрать не менее 5 баллов.

Кроме того, с 2019 года в рамках академической свободы вузы имеют право устанавливать собственные пороговые баллы ЕНТ для приема на обучения как на платной основе, так и на грант.

В целях удобства для абитуриентов ежегодно НЦТ публикует пороговые баллы всех вузов страны в общем списке. Эти данные также доступны на сайтах самих учебных заведений.

«Предположим, выпускник желает стать учителем математики. Он хочет подать документы на конкурс грантов или на платное отделение ЕНУ с 80 баллами, набранными на ЕНТ. Как известно, пороговый балл на «Педагогические науки» не менее 75 баллов, а в национальные вузы – не менее 65 баллов. Вроде, набранного балла хватает для поступления. Однако он узнает, что пороговый балл ЕНТ для этой специальности в этом университете начинается с 90 баллов. Следовательно, ему необходимо искать другой университет, в котором пороговые баллы ниже 80. Поэтому, прежде чем подавать документы на обучение, абитуриенты должны знать пороговые баллы вузов», - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.

Также, необходимо подчеркнуть, что список вузов, в которых будет размещен государственный образовательный заказ на 2023-2024 учебный год будет опубликован позже.