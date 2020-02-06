Опубликованы номера телефонов, используемые при мошенничестве с банковскими картами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент столичной полиции предупреждает держателей банковских карт о мошенничестве через интернет-банкинг, передает МИА «Казинформ».

Номера, которые чаще всего используют мошенники: +7-727-364-51-55, +7-777-259-77-77, +7 -7772-95-07-77, +7-7172-55-44-40, +7-777- 258- 57-77, +7-727-364-51-51, +7-727-258-54-44,

+7-777-258-59-89, +7-7152-53-84-45, +7 777 258 53 33, 8-8000-800-819, 8-727-258-35-55, 8-8000-8000-59.





Представляясь сотрудниками банков, мошенники сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях по их картам.

Звонки производятся с помощью различных программных обеспечений, которые позволяют дублировать любой номер. Для достоверности мошенники дублируют номера колл-центров банков. При беседе по телефону они умело выполняют роль сотрудника безопасности банка, подбирают термины, разговор ведут вежливо и убедительно.

Когда мошенник понимает, что человек на другом конце провода ему поверил, он под предлогом отмены транзакций выманивает ИИН и реквизиты платежных карточек.

Когда мошенник получил все реквизиты, через Интернет его соучастник входит в личный кабинет, заказывает СМС-пароль на номер клиента. Когда на номер клиента поступает СМС-пароль, первый мошенник просит его продиктовать по телефону, так как все это время мошенники стараются не прерывать разговор. И когда соучастник получает доступ к личному кабинету, он меняет учетную запись, так чтобы у клиента не было возможности войти в личный кабинет. Далее преступники, получая полный доступ, совершают переводы через многочисленные счета и в итоге обналичивают за рубежом.

Полиция города Нур-Султана призывает быть бдительными, никому не сообщать реквизиты банковских карт и СМС-пароли, даже сотрудникам банка. Сотрудники банков никогда не звонят и не собирают персональные данные.

«В подобных случаях необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать транзакции и карты, сообщить в полицию», - отметили в ДП.

В конце прошлого и в этом году более 200 человек подверглись мошенническим действиям, однако многие из них проявили бдительность и не дали себя обмануть.

В 2019 году за интернет-кражи сотрудниками столичной полиции задержано 18 человек, которые понесли уголовное наказание.