Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского городского маслихата

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Опубликованы итоги выборов депутатов Павлодарского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны, передает МИА «Казинформ».

19 марта состоялись выборы депутатов Павлодарского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.

В списки избирателей включены 249 473 граждан. В голосовании приняли участие 140152 избирателей, из них по открепительным удостоверениям – 0, вне помещений для голосования - 1457.

Общее число кандидатов – 86.

По итогам выборов депутатами Павлодарского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:

по избирательному округу № 1 – Нурумов Суиндик Хамитович, 1960 года рождения, директор ТОО «Аида», г. Павлодар;

по избирательному округу № 2 – Жусупова Санира Орынтаевна, 1989 года рождения, исполнительный секретарь ПГФ ОО партия «AMANAT», г. Павлодар;

по избирательному округу № 3 – Андрющенко Ольга Константиновна, 1983 года рождения, проректор НАО «Павлодарский педагогический университет им. Маргулана», г. Павлодар;

по избирательному округу № 4 – Столярова Ирина Геннадьевна, 1993 года рождения, директор ТОО «Profo», г. Павлодар;

по избирательному округу № 5 – Аскарова Алия Аскаровна, 1982 года рождения, директор ТОО «A.R.S.-Ойл», г. Павлодар;

по избирательному округу № 6 – Самекова Русана Руслановна, 1999 года рождения, директор ОФ «Павлодарский штаб студенческих строительных и молодежных отрядов «Жасыл Ел»», г. Павлодар;

по избирательному округу № 7 – Хабылбеков Асхат Айтпекович, 1988 года рождения, директор Павлодарский филиал АО «КСЖ Nomad life», г. Павлодар;

по избирательному округу № 8 – Даримова Гульжайна Нуркасымовна, 1977 года рождения, директор турагенства «Royal Triumph», г. Павлодар;

по избирательному округу № 9 – Кусаинов Серик Ахылбекович, 1987 года рождения, председатель ОО «Федерация легкой атлетики Павлодарской области», г. Павлодар;

по избирательному округу № 10 – Аметов Казбек Касымович, 1977 года рождения, заместитель генерального директора ТОО «Ертыс сервис», г. Павлодар;

по избирательному округу № 11 – Яровенко Елена Игоревна, 1981 года рождения, директор ИП «Яровенко Е.И.», г. Павлодар;

по избирательному округу № 12 – Лысенко Людмила Сергеевна, 1994 года рождения, ТОО «Единый расчетный центр г. Павлодара», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 13 – Байбулатова Нур-Сауле Ахметовна, 1974 года рождения, ОЮЛ «Ассоциация Шанырак», председатель, г. Павлодар;

по избирательному округу № 14 – Пряхин Виктор Петрович, 1975 года рождения, ТОО «СОВИ - КZ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 15 – Горбачёв Павел Викторович, 1976 года рождения, ТОО «ТАНДЕМ-ПВ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 16 – Ланглиц Виталий Валерьевич, 1983 года рождения, ТОО «Рубиком», юрист, г. Павлодар;

по избирательному округу № 17 – Музапарова Мадина Токжановна, 1984 года рождения, ТОО «Крендель», генеральный директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 18 – Айгожина Нургуль Нурлановна, 1989 года рождения, ИП «Айгожина Н.Н», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 19 – Атабаева Гульзира Нуржановна, 1994 года рождения, РОО ПОФ «Казахстанский отраслевой профсоюз работников малого и среднего бизнеса», председатель, г. Павлодар;

по избирательному округу № 20 – Кожин Кобланбек Нурмуханович, 1977 года рождения, КХ «Комаров», советник, г. Павлодар;

по избирательному округу № 21 – Солтанов Муслим Тлектесович, 1973 года рождения, КГП на ПВХ «Павлодарская областная детская больница», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 22 – Рахметов Олжас Умирзакович, 1985 года рождения, АО «Алюминий Казахстана», вице-президент, г. Павлодар;

по избирательному округу № 23 – Желнов Михаил Анатольевич, 1961 года рождения, ТОО «Айсберг-ПВ», директор, г. Павлодар;

по избирательному округу № 24 – Абдиев Бауржан Абдималикович, 1979 года рождения, ТОО «КХ Динаш», директор, г. Павлодар.



