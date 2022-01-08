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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:00, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Опубликованы имена пяти погибших полицейских

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Казахстан».

    Среди погибших: капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);

    старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);

    сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);

    прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);

    младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).

    Ранее сообщалось о гибели 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка двух военнослужащих по призыву: рядового Мадияра Кайсарова и рядового Айбата Аманова.



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