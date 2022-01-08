Опубликованы имена пяти погибших полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Казахстан».

Среди погибших: капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);

старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);

сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);

прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);

младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).

Ранее сообщалось о гибели 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка двух военнослужащих по призыву: рядового Мадияра Кайсарова и рядового Айбата Аманова.