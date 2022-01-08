01:00, 08 Январь 2022 | GMT +6
Опубликованы имена пяти погибших полицейских
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы имена пяти полицейских, погибших при исполнении во время массовых беспорядков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Казахстан».
Среди погибших: капитан полиции Сланбеков Рахат Нұрбайұлы (Тараз);
старшина полиции Қамбетов Ринат Талғатұлы (Алматы);
сержант полиции Асылханов Әлен Мұхитұлы (Алматы);
прапорщик Ержанов Ербол Тілеубекұлы (Алматы);
младший сержант Алмасов Нұрболсын Ғаниұлы (Жамбылская область).
Ранее сообщалось о гибели 5 января 2022 года при выполнении служебно-боевых задач по восстановлению общественного порядка двух военнослужащих по призыву: рядового Мадияра Кайсарова и рядового Айбата Аманова.