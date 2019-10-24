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Опубликованы фотографии Елбасы на официальном приеме от имени императора Японии
24 Октября 2019 14:44
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Instagram Первого Президента РК - Елбасы опубликованы несколько снимков, которые были сделаны в ходе официального приема от имени императора Японии Нарухито, передает МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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