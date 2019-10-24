Опубликованы фотографии Елбасы на официальном приеме от имени императора Японии

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – В Instagram Первого Президента РК - Елбасы опубликованы несколько снимков, которые были сделаны в ходе официального приема от имени императора Японии Нарухито, передает МИА «Казинформ».