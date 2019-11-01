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Опубликованы доказательства победы Головкина над «Канело»

1 Ноября 2019 07:26
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Опубликованы доказательства победы Головкина над «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Российский портал «Чемпионат» привел четкие доказательства победы казахстанского боксера Геннадия Головкина над мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом в их реванше, сообщает Sports.kz.

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«К реваншу боксёры шли долго, что было связано с допинговым скандалом вокруг мексиканца. В организме «Канело» был обнаружен кленбутерол, что сорвало встречу бойцов в мае 2018 года. Тогда Геннадий успел размяться на Ванесе Мартиросяне, избежав длительного простоя.

В целом, второй поединок «Канело» и GGG стал продолжением первой встречи. Боксёры показывали яркий и качественный бокс, работали плотно и не боялись идти в размены. Да, по сравнению с первой встречей Саулю удалось прибавить, но сказать, что он контролировал ход встречи, было нельзя. В ходе противостояния оба снова продемонстрировали крепость челюсти, выстояв после тяжелейших попаданий. В чемпионских раундах предпочтительнее выглядел казахстанец, но этого снова не хватило для того чтобы записать себе в актив победу над Рыжим. Более того, на этот раз судьи отдали победу Саулю — 114:114, 115:113 и 115:113.

Глядя на статистику, можно понять, что предвзятость судей снова читается легко. В этот раз в процентном соотношении «Канело» был уже значительно точнее, чем Геннадий. Также ему удалось сократить отставание по количеству выстрелов в сторону соперника, но по сухим цифрам он снова выглядел как минимум не лучше — 202 точных удара из 622 (32,5%) против 234 из 879 выброшенных у Головкина (26,6%). Пожалуй, здесь цифры красноречивее любых слов», — пишет портал.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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