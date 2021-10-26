РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:22, 26 Октябрь 2021 | GMT +6

    Опубликованы антиковидные правила для участников зимней Олимпиады в Пекине

    None
    None
    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Пекин-2022» опубликовали первые версии «плейбуков», которые содержат рекомендации по COVID-19 на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте оргкомитета «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Одно пособие предназначено для спортсменов и официальных лиц команд, другое – для всех заинтересованных сторон, включая представителей СМИ.

    Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытии в Китай будут находиться в закрытой системе замкнутого цикла. Спортсмены, не прошедшие вакцинацию, должны пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу КНР. Исключения могут быть сделаны для спортсменов и официальных лиц команд в каждом конкретном случае по медицинским показаниям.

    Все участники Игр, прибывающие в Пекин, кроме спортсменов и некоторых официальных лиц делегаций, сопровождающих атлетов в Олимпийских деревнях, будут проживать в отведенных организаторами гостиницах, которые соответствуют антиковидным мерам. Участники Игр и персонал будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

    Заместитель директора управления по профилактике и борьбе с пандемией оргкомитета «Пекин-2022» Хуан Чунь рассказал о том, что участники Игр могут свободно перемещаться между местами проведения игр и объектами размещения, а также между тремя зонами соревнований – Пекином, Яньцином и Чжанцзякоу.

    «Система позволит всем, включая спортсменов, представителей прессы и других заинтересованных лиц, находящихся в замкнутом контуре, выполнять повседневную деятельность, необходимую для осуществления их функций во время игр», - пояснил он.

    По его словам, для комфортного пребывания участникам Игр в закрытых «пузырях» в них будут размещены фудкорты, магазины лицензионных товаров, фитнес-центры и развлекательные заведения.

    Участникам Олимпиады-2022 в Пекине следует использовать специальное мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья «My 2022» и начать отчитываться о своем самочувствии не позднее чем за 14 дней до поездки в Китай.

    Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

    Теги:
    Спорт Коронавирус в мире Китай Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!