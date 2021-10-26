Опубликованы антиковидные правила для участников зимней Олимпиады в Пекине

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет и оргкомитет «Пекин-2022» опубликовали первые версии «плейбуков», которые содержат рекомендации по COVID-19 на Зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом сообщается на сайте оргкомитета «Пекин-2022», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Одно пособие предназначено для спортсменов и официальных лиц команд, другое – для всех заинтересованных сторон, включая представителей СМИ.

Все спортсмены и участники Олимпиады-2022 в Пекине, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса, по прибытии в Китай будут находиться в закрытой системе замкнутого цикла. Спортсмены, не прошедшие вакцинацию, должны пройти 21-дневный карантин по прибытии в столицу КНР. Исключения могут быть сделаны для спортсменов и официальных лиц команд в каждом конкретном случае по медицинским показаниям.

Все участники Игр, прибывающие в Пекин, кроме спортсменов и некоторых официальных лиц делегаций, сопровождающих атлетов в Олимпийских деревнях, будут проживать в отведенных организаторами гостиницах, которые соответствуют антиковидным мерам. Участники Игр и персонал будут ежедневно проходить тестирование на коронавирус.

Заместитель директора управления по профилактике и борьбе с пандемией оргкомитета «Пекин-2022» Хуан Чунь рассказал о том, что участники Игр могут свободно перемещаться между местами проведения игр и объектами размещения, а также между тремя зонами соревнований – Пекином, Яньцином и Чжанцзякоу.

«Система позволит всем, включая спортсменов, представителей прессы и других заинтересованных лиц, находящихся в замкнутом контуре, выполнять повседневную деятельность, необходимую для осуществления их функций во время игр», - пояснил он.

По его словам, для комфортного пребывания участникам Игр в закрытых «пузырях» в них будут размещены фудкорты, магазины лицензионных товаров, фитнес-центры и развлекательные заведения.

Участникам Олимпиады-2022 в Пекине следует использовать специальное мобильное приложение для мониторинга состояния здоровья «My 2022» и начать отчитываться о своем самочувствии не позднее чем за 14 дней до поездки в Китай.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.