Опубликованы антидопинговые правила для участников Олимпиады в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК) на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Как сообщает официальный сайт ВАДА, МОК как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и уполномоченная определять антидопинговый регламент Олимпийских игр, внесла корректировки в исходные правила, чтобы они соответствовали обновленному кодексу и международным стандартам, а также обновленному списку запрещенных препаратов и методов, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

Правила будут действовать с открытия Олимпиады 13 июля до церемонии закрытия, которая запланирована на 8 августа.

С официальными антидопинговыми правилами можно ознакомиться на сайте Казахстанского антидопингового агентства.