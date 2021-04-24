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    23:00, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Опубликованы антидопинговые правила для участников Олимпиады в Токио

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) представило антидопинговые правила Международного олимпийского комитета (МОК) на летние Олимпийские игры в Токио. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Как сообщает официальный сайт ВАДА, МОК как сторона, подписавшая Всемирный антидопинговый кодекс и уполномоченная определять антидопинговый регламент Олимпийских игр, внесла корректировки в исходные правила, чтобы они соответствовали обновленному кодексу и международным стандартам, а также обновленному списку запрещенных препаратов и методов, вступивших в силу с 1 января 2021 года.

    Правила будут действовать с открытия Олимпиады 13 июля до церемонии закрытия, которая запланирована на 8 августа.

    С официальными антидопинговыми правилами можно ознакомиться на сайте Казахстанского антидопингового агентства.


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