Опубликовано выступление Димаша Кудайбергена на кинофестивале в Китае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видео выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае появилось в сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу исполнителя в сети Instagram.





«Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night в Китае», - гласит подпись под видео на канале Димаша в YouTube .

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген возвращается в Китай, а 29 сентября песня Димаша прозвучала на кубинском телевидении в программе «De La Gran Escena».