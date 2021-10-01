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    11:11, 01 Октябрь 2021 | GMT +6

    Опубликовано выступление Димаша Кудайбергена на кинофестивале в Китае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видео выступления казахстанского певца Димаша Кудайбергена в Китае появилось в сети, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу исполнителя в сети Instagram.



    «Димаш Кудайберген выступил на 28-м Пекинском кинофестивале студенческих фильмов Youth Night в Китае», - гласит подпись под видео на канале Димаша в YouTube .

    Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген возвращается в Китай, а 29 сентября песня Димаша прозвучала на кубинском телевидении в программе «De La Gran Escena».


    Теги:
    Культура Китай Димаш Кудайберген Главная Видео Музыка
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