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    Опубликовано видео выступления Президента на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan»

    28 Января 2022, 20:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео выступления Главы государства Касым-Жомарт Токаева на внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев в формате видеоконференцсвязи принял участие во внеочередном ХХІ Съезде партии «Nur Otan». В заседании также приняли участие Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководство Администрации Президента, члены Политического совета партии. Модерировал мероприятие первый заместитель Председателя партии.

    После выступления Елбасы Нурсултана Назарбаева и процедуры голосования было принято Постановление Съезда об избрании Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Председателем партии «Nur Otan». Затем Глава государства выступил перед участниками мероприятия.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Президент Казахстана Нур Отан Съезд партии Аманат
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