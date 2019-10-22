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Опубликовано видео прибытия Нурсултана Назарбаева в Токио

22 Октября 2019 00:45
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Опубликовано видео прибытия Нурсултана Назарбаева в Токио

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы опубликовала в Instagram видео прибытия Нурсултана Назарбаева в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито, передает МИА «Казинформ».

«Елбасы Нурсултан Назарбаев прибыл в Японию на церемонию интронизации императора Нарухито», - гласит подпись к видео.

Ранее сообщалось, что Елбасы по приглашению Правительства Японии прибыл в Токио для участия в официальной церемонии интронизации императора Нарухито.

«Официальная церемония интронизации состоится 22 октября в императорском дворце. В рамках визита Елбасы также проведет ряд двусторонних встреч», - написал пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

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Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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