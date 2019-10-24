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Опубликовано видео по итогам визита Елбасы в Японию

24 Октября 2019 17:23
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Опубликовано видео по итогам визита Елбасы в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеоролик по итогам поездки Нурсултана Назарбаева в Японию появился в Instagram пресс-cлужбы Первого Президента РК - Елбасы, передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Япония, Первый Президент - Елбасы,
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