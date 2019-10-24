Опубликовано видео по итогам визита Елбасы в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеоролик по итогам поездки Нурсултана Назарбаева в Японию появился в Instagram пресс-cлужбы Первого Президента РК - Елбасы, передает МИА «Казинформ».