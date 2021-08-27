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    18:26, 26 Август 2021 | GMT +6

    Опубликовано видео первого «золота» Казахстана в Токио

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня на Паралимпийских играх-2020 в Токио сборная Казахстана пополнила свою медальную копилку первой медалью, которая сразу же оказалась золотой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Отечественный пауэрлифтер Давид Дегтярев успешно реализовал все свои три попытки и поднялся на первую строчку пьедестала. Для нашей страны эта медаль стала первой на играх. Француз Аксель Бурлон стал вторым, а «бронзу» взял Димитриос Бакохристос из Греции.

    Стоит отметить, что сборная Казахстана, взяв «золото» поднялась на 15-ю строчку в медальном зачете. Лидером на играх является Китай — 23 медали, Великобритания вторая — 17, россияне — третьи (16).

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