Опубликовано видео о завоевании казахстанцем «серебра» Паралимпиады-2020

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Qazsport» опубликовал видео, посвященное завоеванию серебряной медали на Паралимпиаде в Токио казахстанским парадзюдоистом Темиржаном Даулетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В решающей схватке за «золото» Даулет проиграл узбеку Ферузу Саидову и стал серебряным призером соревнований. Посмотреть видео можно ниже.

Отметим, что это третья медаль Казахстана на Паралимпиаде-2020 в Токио. Ранее «золото» стране принес Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), а еще одно «серебро» завоевал парадзюдоист Ануар Сариев. Что касается выступлений казахстанских спортсменов на прошедшей недавно Олимпиаде-2020, то они выиграть золотых и серебряных медалей не смогли и закончили турнир с восемью бронзовыми наградами.