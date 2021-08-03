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Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 4 августа

3 Августа 2021 20:06
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Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 4 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в четырех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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07:12 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 200 метров
Маргарита Торлопова
07:47 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 500 метров
Наталья Сергеева
08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
57 кг. Нурислам Санаев — Диамантино Юна Фафе (Гвинея-Бисау)
12:18 - Бокс. Мужчины. Полуфинал
+91 кг. Камшыбек Кункабаев — Ричард Торрес (США)
12:30 - Велотрек. Мужчины. Спринт. Квалификация
Сергей Пономарев.
Напомним, на 3 августа Казахстан выиграл три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. «Бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.





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#Спорт   #Олимпиада   #Япония  
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