Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 4 августа
ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в четырех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
07:12 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 200 метров
Маргарита Торлопова
07:47 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 500 метров
Наталья Сергеева
08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
57 кг. Нурислам Санаев — Диамантино Юна Фафе (Гвинея-Бисау)
12:18 - Бокс. Мужчины. Полуфинал
+91 кг. Камшыбек Кункабаев — Ричард Торрес (США)
12:30 - Велотрек. Мужчины. Спринт. Квалификация
Сергей Пономарев.
Напомним, на 3 августа Казахстан выиграл три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. «Бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.
- Аскат Жакаев: Наши боксеры могут «вырвать» золотую медаль в самые последние минуты
- Ришат Хайбуллин не вышел в финал Олимпиады-2020
- Сестра Немич завершили Олимпийские игры
- На каком месте находится Казахстан в медальном зачете Олимпиады-2020
- О психологической подготовке спортсменов на Олимпиаде высказался главный тренер
- Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе попросил прощения за выступления спортсменов
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана