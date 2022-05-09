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Опубликовано расписание выступлений казахстанок на ЧМ-2022 по боксу в Турции
9 Мая 2022 10:17

Опубликовано расписание выступлений казахстанок на ЧМ-2022 по боксу в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание выступлений представительниц женской сборной Казахстана по боксу в их первых боях на чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой на ринг у Казахстана выйдет Валентина Хальзова — она выступит 9 мая и в своем первом бою встретится с кенийкой Лорна Куса Симби.

Расписание первых боев казахстанских спортсменок:

9 мая

Вечерняя сессия
70 кг. Валентина Хальзова — Лорна Куса Симби (Кения)

10 мая

Вечерняя сессия
48 кг. Алуа Балкибекова — Приянка Диллон (Канада)

11 мая

Дневная сессия
52 кг. Жайна Шекербекова — Мелоди Варгас (Пуэрто-Рико)
57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния) / Сабина Суч (Венгрия)
63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир)

Вечерняя сессия
75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция)

12 мая

Дневная сессия
50 кг. Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия)
54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания)
60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия)

Вечерняя сессия
66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

13 мая

Вечерняя сессия
81 кг. Гульсая Ержан — Олеся Крысюк (Украина)
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Шеннур Демир (Турция




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