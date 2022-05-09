9 Мая 2022 10:17

Опубликовано расписание выступлений казахстанок на ЧМ-2022 по боксу в Турции

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание выступлений представительниц женской сборной Казахстана по боксу в их первых боях на чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первой на ринг у Казахстана выйдет Валентина Хальзова — она выступит 9 мая и в своем первом бою встретится с кенийкой Лорна Куса Симби.

Расписание первых боев казахстанских спортсменок:

9 мая

Вечерняя сессия

70 кг. Валентина Хальзова — Лорна Куса Симби (Кения)

10 мая

Вечерняя сессия

48 кг. Алуа Балкибекова — Приянка Диллон (Канада)

11 мая

Дневная сессия

52 кг. Жайна Шекербекова — Мелоди Варгас (Пуэрто-Рико)

57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния) / Сабина Суч (Венгрия)

63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир)

Вечерняя сессия

75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция)

12 мая

Дневная сессия

50 кг. Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия)

54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания)

60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия)

Вечерняя сессия

66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)

13 мая

Вечерняя сессия

81 кг. Гульсая Ержан — Олеся Крысюк (Украина)

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Шеннур Демир (Турция





