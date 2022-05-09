Опубликовано расписание выступлений казахстанок на ЧМ-2022 по боксу в Турции
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание выступлений представительниц женской сборной Казахстана по боксу в их первых боях на чемпионате мира-2022 в Стамбуле (Турция). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Первой на ринг у Казахстана выйдет Валентина Хальзова — она выступит 9 мая и в своем первом бою встретится с кенийкой Лорна Куса Симби.
Расписание первых боев казахстанских спортсменок:
9 мая
Вечерняя сессия
70 кг. Валентина Хальзова — Лорна Куса Симби (Кения)
10 мая
Вечерняя сессия
48 кг. Алуа Балкибекова — Приянка Диллон (Канада)
11 мая
Дневная сессия
52 кг. Жайна Шекербекова — Мелоди Варгас (Пуэрто-Рико)
57 кг. Карина Ибрагимова — Клаудия Нечита (Румыния) / Сабина Суч (Венгрия)
63 кг. Аида Абикеева — Имане Хелиф (Алжир)
Вечерняя сессия
75 кг. Надежда Рябец — Бушра Ишилдар (Турция)
12 мая
Дневная сессия
50 кг. Назым Кызайбай — Ингрит Валенсия (Колумбия)
54 кг. Дина Жоламан — Мария Мадуэньо Конде (Испания)
60 кг. Римма Волосенко — Шона Уитуэлл (Англия)
Вечерняя сессия
66 кг. Дарига Шакимова — Навбахор Хамидова (Узбекистан)
13 мая
Вечерняя сессия
81 кг. Гульсая Ержан — Олеся Крысюк (Украина)
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Шеннур Демир (Турция